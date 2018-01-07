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Microsoft выпустила обновления для уязвимостей Meltdown и Spectre
Компания Microsoft разработала и выпустила внеочередные полезные обновления, которые будут направлены на устранение серьезных уязвимостей Meltdown и Spectre. Представленный пакет с исправлениями несовместим с некоторыми программами антивирусов.

Microsoft выпустила обновления для уязвимостей Meltdown и Spectre


Представители Microsoft уже сделали анонс выхода обновлений для уязвимостей, которые затрагивают буквально все процессоры, выпущенные корпорацией с 2003 года. Специалистами Google Project Zero были проведены серьезные работы, по результатам которых выявили ряд системных ошибок. В связи с этим сотрудники компании Microsoft приняли решение о внедрении обновлений для устранения серьезных последствий у пользователей во всем мире.

В заявлении упоминается, что новые защитные программы могут быть недостаточными для оптимального функционирования ОС Windows, и, скорее всего, потребуется выпуск дополнительных исправлений уязвимости Spectre. При этом незащищенность Meltdown разработчики Microsoft устранят полностью.

Представителями корпорации настоятельно рекомендуется для системной защиты скачивать обновления от 3 января текущего года. Прежде, чем установить новый софт, всем юзерам следует удостовериться в совместимости своего антивирусного ПО с выпущенными патчами от Microsoft.
Автор: Дягилев Михаил
Сегодня, 09:24
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