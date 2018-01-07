Дональд Трамп оценил свои умственные способности, назвав себя гением
Дональд Трамп, президент США, в аккаунте в Twitter оценил свои умственные способности. Глава государства написал, что его самыми важными качествами всегда были психическая устойчивость и незаурядный ум.
В микроблоге в соцсети Twitter Трамп попытался отреагировать на критику относительно его умственных способностей. Она началась вскоре после опубликования книги Майкла Вольфа под наименованием «Огонь и ярость». Глава государства указывает, что он прошёл достаточно трудный путь от успешного бизнесмена и телезвезды до президента страны. Масмедиа отмечают, что Дональд Трамп оценивает себя не как умного человека, но как гения, причём «очень устойчивого гения».
Ранее американские медиа-издания сообщили, что Рекс Тиллерсон, занимающий пост госсекретаря, ответил на вопросы представителей массмедиа относительно психического здоровья 45-го президента США.
В микроблоге в соцсети Twitter Трамп попытался отреагировать на критику относительно его умственных способностей. Она началась вскоре после опубликования книги Майкла Вольфа под наименованием «Огонь и ярость». Глава государства указывает, что он прошёл достаточно трудный путь от успешного бизнесмена и телезвезды до президента страны. Масмедиа отмечают, что Дональд Трамп оценивает себя не как умного человека, но как гения, причём «очень устойчивого гения».
Ранее американские медиа-издания сообщили, что Рекс Тиллерсон, занимающий пост госсекретаря, ответил на вопросы представителей массмедиа относительно психического здоровья 45-го президента США.
Автор: Семен Зайцев