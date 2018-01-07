Нагиев купил дом за 20 миллионов рублей
Дмитрий Нагиев приобрел дом стоимостью в 20 миллионов рублей. По информации от самого артиста, он оформил жилье в рассрочку на 10 лет.
«Дом имеет небольшую площадь, однако расположен в достаточно удачном месте. Естественно, таких денег у меня не было, ввиду чего пришлось взять рассрочку. По поводу интерьера не могу ничего сказать, так как не был внутри», - рассказал Нагиев в недавнем интервью. Актер также подчеркнул, что сейчас он готовится к началу ремонта.
По словам артиста, он намерен проводить много времени в особняке. Нагиев отметил, что в текущем году собирается сделать график работы более размеренным для того, чтобы больше отдыхать. По поводу того, где именно находится звездный особняк, ничего не сообщается.
«Дом имеет небольшую площадь, однако расположен в достаточно удачном месте. Естественно, таких денег у меня не было, ввиду чего пришлось взять рассрочку. По поводу интерьера не могу ничего сказать, так как не был внутри», - рассказал Нагиев в недавнем интервью. Актер также подчеркнул, что сейчас он готовится к началу ремонта.
По словам артиста, он намерен проводить много времени в особняке. Нагиев отметил, что в текущем году собирается сделать график работы более размеренным для того, чтобы больше отдыхать. По поводу того, где именно находится звездный особняк, ничего не сообщается.
Автор: Махов Артем