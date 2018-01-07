По произведению автора "Игры престолов" Джорджа Мартина снимут еще один сериал
Еще одно произведение Джорджа Мартина, автора «Игры престолов», будет в ближайшее время экранизировано. Фантастический фильм снимут по новелле «Летящие сквозь ночь», изданной впервые в 1980 году.
Появилась информация, что главного персонажа в фильме по мотивам истории Джорджа Мартина сыграет Гретхен Молл. За адаптацию текста под ТВ отвечает сценарист Джеффри Бюхлер, а пилотная серия будет срежиссирована Майком Кэхиллом. Вместе с тем на съемках будут задействованы киностудия Universal Cable Productions и потоковый канал Netflix.
Впервые Джордж опубликовал «Летящие сквозь ночь» в 1980 году. История рассказывает о телепате и восьми ученых. Все они отправляются к границе Солнечной системы на космическом корабле, чтобы познакомиться с инопланетянами. Во время длительного пребывания в космосе на корабле начинают происходить страшные инциденты.
Появилась информация, что главного персонажа в фильме по мотивам истории Джорджа Мартина сыграет Гретхен Молл. За адаптацию текста под ТВ отвечает сценарист Джеффри Бюхлер, а пилотная серия будет срежиссирована Майком Кэхиллом. Вместе с тем на съемках будут задействованы киностудия Universal Cable Productions и потоковый канал Netflix.
Впервые Джордж опубликовал «Летящие сквозь ночь» в 1980 году. История рассказывает о телепате и восьми ученых. Все они отправляются к границе Солнечной системы на космическом корабле, чтобы познакомиться с инопланетянами. Во время длительного пребывания в космосе на корабле начинают происходить страшные инциденты.
Автор: Вера Антонова