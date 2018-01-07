Дана Борисова собралась посетить монастырь
Дана Борисова решила отправиться в монастырь. По ее словам, сразу после Рождества она собирается посетить могилу старца Ипполита, который в свое время излечил все свое окружение от вредных привычек.
Борисова рассказала в одном из недавних интервью, что имеет сложности в отношениях с дочерью. По ее словам, Полина очень часто ссорится с ней, так как в свое время не получала воспитание на должном уровне. Борисова отметила, что всерьез собирается отправиться в монастырь к могиле известного целителя.
После возвращения из Таиланда у Борисовой начались проблемы с бывшим мужем. Ее экс-супруг подал на нее иск в суд по поводу того, что телеведущая должна выплачивать ему алименты для ухода за ребенком. Спустя несколько месяцев бывший муж отказался от заявления, однако так и не разрешил Борисовой встречаться с дочерью.
Борисова рассказала в одном из недавних интервью, что имеет сложности в отношениях с дочерью. По ее словам, Полина очень часто ссорится с ней, так как в свое время не получала воспитание на должном уровне. Борисова отметила, что всерьез собирается отправиться в монастырь к могиле известного целителя.
После возвращения из Таиланда у Борисовой начались проблемы с бывшим мужем. Ее экс-супруг подал на нее иск в суд по поводу того, что телеведущая должна выплачивать ему алименты для ухода за ребенком. Спустя несколько месяцев бывший муж отказался от заявления, однако так и не разрешил Борисовой встречаться с дочерью.
Автор: Махов Артем