Ученые открыли наибольшее простое число
Ученым из США удалось открыть наибольшее простое число. Это случилось 26 декабря прошлого года в университете Теннеси, пишет издание The Guardian.
Открытие сделано на платформе проекта Great Internet Mersenne Prime Search, его участники занимаются поиском простых чисел Мерсенна. Длина данной находки в десятичном формате способна занять около 7 тысяч книжных страниц, при этом число состоит из 23 249 425 знаков. Она уже была названа M77232917 и представляет собой степень 2 минус 1, при этом показатель степени составляет 77 232 917. Предыдущий рекорд был короче этого на 1 миллион символов.
Ученые сообщили, что M77232917 имеет принадлежность к Мерсеновским числам. На данный момент их ровно пятьдесят, каждое из них делится само на себя и еще на единицу. Один из руководителей исследовательского проекта сообщил, что совсем скоро он и его команда смогут поставить еще один рекорд.
Открытие сделано на платформе проекта Great Internet Mersenne Prime Search, его участники занимаются поиском простых чисел Мерсенна. Длина данной находки в десятичном формате способна занять около 7 тысяч книжных страниц, при этом число состоит из 23 249 425 знаков. Она уже была названа M77232917 и представляет собой степень 2 минус 1, при этом показатель степени составляет 77 232 917. Предыдущий рекорд был короче этого на 1 миллион символов.
Ученые сообщили, что M77232917 имеет принадлежность к Мерсеновским числам. На данный момент их ровно пятьдесят, каждое из них делится само на себя и еще на единицу. Один из руководителей исследовательского проекта сообщил, что совсем скоро он и его команда смогут поставить еще один рекорд.
Автор: Вера Антонова