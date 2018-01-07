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Ученые открыли наибольшее простое число
Ученым из США удалось открыть наибольшее простое число. Это случилось 26 декабря прошлого года в университете Теннеси, пишет издание The Guardian.

Ученые открыли наибольшее простое число

Открытие сделано на платформе проекта Great Internet Mersenne Prime Search, его участники занимаются поиском простых чисел Мерсенна. Длина данной находки в десятичном формате способна занять около 7 тысяч книжных страниц, при этом число состоит из 23 249 425 знаков. Она уже была названа M77232917 и представляет собой степень 2 минус 1, при этом показатель степени составляет 77 232 917. Предыдущий рекорд был короче этого на 1 миллион символов.

Ученые сообщили, что M77232917 имеет принадлежность к Мерсеновским числам. На данный момент их ровно пятьдесят, каждое из них делится само на себя и еще на единицу. Один из руководителей исследовательского проекта сообщил, что совсем скоро он и его команда смогут поставить еще один рекорд.
Автор: Вера Антонова
Сегодня, 10:57
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