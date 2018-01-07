Победительнице шоу «Голос. Дети» Елизавете Качурак подарили первую собственную песню
Молодая волгоградская исполнительница Елизавета Качурак совсем скоро порадует поклонников результатами своей творческой деятельности. Победительница известного шоу «Голос. Дети» записала в студии свою первую собственную песню.
Романтическую мелодичную композицию для талантливой девушки создал композитор и певец Брендон Стоун. Об этом Елизавета Качурак сообщила в соцсети. Название песни от популярного артиста «Я по тебе скучала».
Телезрители помнят, как в 2017 году в апреле юная волгоградка растопила их сердца. Качурак, по решению Димы Билана, покинула шоу «Голос. Дети». Однако исполнительница вернулась в музыкальный проект, благодаря поддержке зрительского голосования.
Подписчики положительно оценили композицию Елизаветы Качурак и оставили множество комментариев. Пользователи Сети отметили, что в исполнении чувствуются нотки нежности, грусти и нового настроения.
Романтическую мелодичную композицию для талантливой девушки создал композитор и певец Брендон Стоун. Об этом Елизавета Качурак сообщила в соцсети. Название песни от популярного артиста «Я по тебе скучала».
Телезрители помнят, как в 2017 году в апреле юная волгоградка растопила их сердца. Качурак, по решению Димы Билана, покинула шоу «Голос. Дети». Однако исполнительница вернулась в музыкальный проект, благодаря поддержке зрительского голосования.
Подписчики положительно оценили композицию Елизаветы Качурак и оставили множество комментариев. Пользователи Сети отметили, что в исполнении чувствуются нотки нежности, грусти и нового настроения.
Автор: Элана Ал-Лами