В Воронеже открылся некоммерческий стрелковый клуб
Воронежцы, желающие заняться стрельбой, могут принять участие в запуске некоммерческого проекта. Речь идёт об открывшемся в областном городе стрелковом клубе, под него выделены два помещения.
Горожане могут принять участие в работе, связанной с благоустройством помещений и прилегающей территории открывшегося в городе стрелкового клуба. Сообщается, что основными задачами проекта являются развитие культуры обращения с оружием, допущенного к применению гражданским населением. Речь идет об организации мероприятий, связанных с отработкой стрелковых навыков и привлечению молодёжи.
Особо отмечено, что клуб после завершения благоустройства помещений будет доступен для владельцев оружия. Вход в него будет возможен по специальным удостоверениям членов ДОСААФ РФ. Работа клуба не преследует коммерческие цели, она направлена на охват определённой части населения областного города.
Горожане могут принять участие в работе, связанной с благоустройством помещений и прилегающей территории открывшегося в городе стрелкового клуба. Сообщается, что основными задачами проекта являются развитие культуры обращения с оружием, допущенного к применению гражданским населением. Речь идет об организации мероприятий, связанных с отработкой стрелковых навыков и привлечению молодёжи.
Особо отмечено, что клуб после завершения благоустройства помещений будет доступен для владельцев оружия. Вход в него будет возможен по специальным удостоверениям членов ДОСААФ РФ. Работа клуба не преследует коммерческие цели, она направлена на охват определённой части населения областного города.
Автор: Семен Зайцев