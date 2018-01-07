Гаянэ Багдасарян устроила танцы на камеру в сексуальном нижнем белье
Гаянэ Багдасаря продолжает эпатировать публику. Модель, находясь в отпуске в Таиланде, успевает лишь записывать сексуальные танцы на камеру и менять купальники.
Накануне звезда опубликовала еще одно видео, на котором она в красном бикини активно двигает всеми частями тела под музыку. Пользователи сочли ролик достаточно пикантным. В принципе, как обычно, на Багдасарян лишь красный купальник, в связи с этим ее тело можно рассмотреть со всех ракурсов.
Ранее фанаты модели не раз критиковали ее за такое поведение. Многим не нравится, что свою грудь и бедра звезда выставляет напоказ. К тому же некоторые говорят, что ягодицы Багдасарян становятся со временем менее упругими и хвастаться тут уж точно нечем.
Накануне звезда опубликовала еще одно видео, на котором она в красном бикини активно двигает всеми частями тела под музыку. Пользователи сочли ролик достаточно пикантным. В принципе, как обычно, на Багдасарян лишь красный купальник, в связи с этим ее тело можно рассмотреть со всех ракурсов.
Ранее фанаты модели не раз критиковали ее за такое поведение. Многим не нравится, что свою грудь и бедра звезда выставляет напоказ. К тому же некоторые говорят, что ягодицы Багдасарян становятся со временем менее упругими и хвастаться тут уж точно нечем.
Автор: Вера Антонова