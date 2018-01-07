Путин подарил икону церкви в Санкт-Петербурге
Владимир Путин подрали церкви праведных и святых Анны Пророчицы и Симеона Богоприимца икону в металлическом обрамлении. На ней изображены Архангел Михаил, святой Симеон, пороки Илия и «Рождество Пресвятой Богородицы».
Президент приехал в храм примерно в полночь 7 января. На службе также лично присутствовал Георгий Полтавченко, являющийся губернатором Санкт-Петербурга. В церкви, в которой Путин провел рождественскую службу, крестили его отца – Владимира Спиридоновича Путина. Само строение является одним из самых старых в городе.
Президента России крестили в январе 1952 года в открытом Преображенском храме в Северной столице. Сам Путин рассказывал, что в обряде принимал участие отец патриарха Кирилла. Тогда он представился Михаилом, однако позднее Путин все же нашел данные о нем, так как другие священники с такими именем не служили в храме.
Президент приехал в храм примерно в полночь 7 января. На службе также лично присутствовал Георгий Полтавченко, являющийся губернатором Санкт-Петербурга. В церкви, в которой Путин провел рождественскую службу, крестили его отца – Владимира Спиридоновича Путина. Само строение является одним из самых старых в городе.
Президента России крестили в январе 1952 года в открытом Преображенском храме в Северной столице. Сам Путин рассказывал, что в обряде принимал участие отец патриарха Кирилла. Тогда он представился Михаилом, однако позднее Путин все же нашел данные о нем, так как другие священники с такими именем не служили в храме.
Автор: Махов Артем