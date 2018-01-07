Неизвестные забросали камнями авто Патриарха Иерусалимского в Вифлееме
В Вифлееме неизвестные забросали авто, принадлежащее патриарху Иерусалимскому Феофилу III, камнями. Отмечается, что инцидент случился во время движения его кортежа к месту, где было намечено проведение службы в базилике Рождества Христова.
Западные медиа, ссылаясь на очевидцев происшествия, пишут, что неизвестные забросали авто камнями. Правоохранители оперативно помогли патриарху Иерусалимскому Феофилу III прибыть к назначенному месту. О пострадавших никакой информации пока не поступало.
Напомним, Базилика Рождества Христова - один из главных христианских храмов в Вифлееме. По преданию, здание позднее возвели на том самом месте, где появился на свет Иисус.
Западные медиа, ссылаясь на очевидцев происшествия, пишут, что неизвестные забросали авто камнями. Правоохранители оперативно помогли патриарху Иерусалимскому Феофилу III прибыть к назначенному месту. О пострадавших никакой информации пока не поступало.
Напомним, Базилика Рождества Христова - один из главных христианских храмов в Вифлееме. По преданию, здание позднее возвели на том самом месте, где появился на свет Иисус.
Автор: Вера Антонова