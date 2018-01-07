Британские пабы будут работать дольше обычного в день свадьбы принца Гарри
В Великобритании пабам разрешат работать дольше обычного в день свадьбы принца Гарри. Празднество намечено на 19 мая этого года, пишут британские таблоиды.
По данным СМИ, с таким разрешением выступил МИД Великобритании. В ночь с 18 на 19 мая пабы смогут принимать гостей до часу ночи. Эмбер Радд, глава британского министерства внутренних дел, сообщила, что из этого важного для королевства события каждый житель должен извлечь максимум для себя.
Напомним, вскоре принц Гарри женится на американской актрисе Меган Маркл. Ранее в сети появлялись официальные фото с их помолвки, а также снимки кольца, дизайн которого наследник британского престола разрабатывал лично. После бракосочетания американке придется принять британское подданство и отказаться от карьеры на ТВ.
По данным СМИ, с таким разрешением выступил МИД Великобритании. В ночь с 18 на 19 мая пабы смогут принимать гостей до часу ночи. Эмбер Радд, глава британского министерства внутренних дел, сообщила, что из этого важного для королевства события каждый житель должен извлечь максимум для себя.
Напомним, вскоре принц Гарри женится на американской актрисе Меган Маркл. Ранее в сети появлялись официальные фото с их помолвки, а также снимки кольца, дизайн которого наследник британского престола разрабатывал лично. После бракосочетания американке придется принять британское подданство и отказаться от карьеры на ТВ.
Автор: Вера Антонова