Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / В мире

Британские пабы будут работать дольше обычного в день свадьбы принца Гарри
В Великобритании пабам разрешат работать дольше обычного в день свадьбы принца Гарри. Празднество намечено на 19 мая этого года, пишут британские таблоиды.

Британские пабы будут работать дольше обычного в день свадьбы принца Гарри

По данным СМИ, с таким разрешением выступил МИД Великобритании. В ночь с 18 на 19 мая пабы смогут принимать гостей до часу ночи. Эмбер Радд, глава британского министерства внутренних дел, сообщила, что из этого важного для королевства события каждый житель должен извлечь максимум для себя.

Британские пабы будут работать дольше обычного в день свадьбы принца Гарри

Напомним, вскоре принц Гарри женится на американской актрисе Меган Маркл. Ранее в сети появлялись официальные фото с их помолвки, а также снимки кольца, дизайн которого наследник британского престола разрабатывал лично. После бракосочетания американке придется принять британское подданство и отказаться от карьеры на ТВ.
Автор: Вера Антонова
Сегодня, 10:16
Читайте также
Загрузка...
Бывший президент Toyota Тацуро Тойода умер от
В Кирове на баннер с тушением лесного пожара
СМИ: Задержан бывший президент Ирана Махмуд
Медики снова подключили Олега Табакова к аппарату
В Латвии образовались внутренние долги по налогам
Биатлонистки сборной России заняли четвертое
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством
Американец пожаловался на себя в полицию за
В Красноярске продают марку царской России за 3
В Совфеде выразили сожаление об упущенных в 2017
Патриарх Кирилл призывает бороться с расслоением
Viza заблокировала предоплаченные биткоин-карты в
Добавление комментария
Последние новости
07.01, 22:00 Во Франции скончалась победительница «Евровидения-1965»
07.01, 21:40 Учёные: Человек обладает иммунитетом к генетическому
07.01, 21:20 Рестайлинговый Mercedes С-class получит плагин-гибридную
07.01, 21:02 В Аргентине неизвестные похитили из гроба труп младенца
07.01, 20:54 Чужеродный зонд на орбите Земли оказался осколком
07.01, 20:45 BLUBOO представит дешевый аналог смартфона Xiaomi Mi Mix
07.01, 20:36 Лотерейный билет принес жителю США 560 миллионов долларов
07.01, 20:27 Сын Анисиной и Джигурды в день Рождества Христова
07.01, 20:18 Температура воздуха в Москве на Рождество достигла
07.01, 20:10 В браузере Opera появилась защита от криптоджекинга
07.01, 20:03 Беспилотник США провел разведывательный полет вдоль
07.01, 19:49 Ольга Бузова заявила, что намерена до ЧМ-2018 стать
07.01, 19:40 В Сети появились рендеры нового пикапа RAM 1500
07.01, 19:28 Игрок «Ювентуса» Блез Матюиди заявил о расистских
07.01, 19:20 В Москве задержаны активисты штаба Навального
07.01, 19:12 В Башкирии найдены пропавшие 3 января сестры-подростки
07.01, 19:05 В Балашихе в ДТП с маршруткой пострадали 5 человек
07.01, 18:58 В Стокгольме скончался пострадавший от взрыва мужчина
07.01, 18:51 Бывший президент Toyota Тацуро Тойода умер от пневмонии
07.01, 18:41 Acer представила самый тонкий в мире ноутбук модели