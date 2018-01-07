Эксперты провели тест-драйв Toyota Camry XSE V-6 2018 года
Эксперты оценили положительные и отрицательные качества новинки Toyota Camry XSE V-6, ценник которой колеблется в пределах 29895 - 38059 долларов. Линейная подача питания и идеальный интерьер отметили положительно, среди недостатков - слишком большой расход топлива и плохая динамика разгона.
Новинка от Toyota приобрела спортивные очертания благодаря широким колесам, обновленным бамперам и усовершенствованной подвеске. Инженеры снабдили Toyota Camry XSE V-6 300-сильным турбированным двигателем, позволяющим разогнать автомобиль до скорости 100 км/ч за 5,8 с, восьмискоростной АКПП и системой автоматического торможения при возникновении экстренных ситуаций.
Новинка от Toyota приобрела спортивные очертания благодаря широким колесам, обновленным бамперам и усовершенствованной подвеске. Инженеры снабдили Toyota Camry XSE V-6 300-сильным турбированным двигателем, позволяющим разогнать автомобиль до скорости 100 км/ч за 5,8 с, восьмискоростной АКПП и системой автоматического торможения при возникновении экстренных ситуаций.
Автор: Артемов Сергей