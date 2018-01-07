Бюджетный кросс-хэтч Renault Kwid выпустили в «новогодней» версии
Renault выпустила «новогоднюю» версию кросс-хэтча Kwid, он относится к бюджетному сегменту в классе SUV. Таким образом производитель решил отметить наступление нового 2018 года, автомобиль предназначен для Индии.
Renault Kwid представляет собой усиленный хэтчбек. «Новогодняя» новинка получила наименование Kwid Live For More Reloaded 2018 Edition. Машина будет выпущена ограниченной серией. Эксперты отмечают иной дизайн решетки радиатора и наличие черно-белых вставок в боковой части кузова. Указывается на 6-спицевые диски колёс и дополнительную решетку радиатора в центральной части переднего бампера. В него вмонтированы огни ходового света. Машина имеет декоративные элементы жёлтого цвета и колёсные арки с защитными пластиковыми вставками.
Под капотом кросс-хэтча установлен 3-цилиндровый мотор объёмом 0,8 л мощностью 53 л. с., предусмотрен и 1,0-литровый 55-сильный двигатель. В линейке трансмиссий имеются МКПП и 5-скоростной «робот» Easy-R. «Новогодняя» версия Renault Kwid стоит в Индии 266,7 тысяч рупий (240 тысяч рублей).
Renault Kwid представляет собой усиленный хэтчбек. «Новогодняя» новинка получила наименование Kwid Live For More Reloaded 2018 Edition. Машина будет выпущена ограниченной серией. Эксперты отмечают иной дизайн решетки радиатора и наличие черно-белых вставок в боковой части кузова. Указывается на 6-спицевые диски колёс и дополнительную решетку радиатора в центральной части переднего бампера. В него вмонтированы огни ходового света. Машина имеет декоративные элементы жёлтого цвета и колёсные арки с защитными пластиковыми вставками.
Под капотом кросс-хэтча установлен 3-цилиндровый мотор объёмом 0,8 л мощностью 53 л. с., предусмотрен и 1,0-литровый 55-сильный двигатель. В линейке трансмиссий имеются МКПП и 5-скоростной «робот» Easy-R. «Новогодняя» версия Renault Kwid стоит в Индии 266,7 тысяч рупий (240 тысяч рублей).
Автор: Семен Зайцев