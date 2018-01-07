Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Технологии

В Сети появились рендеры Samsung Galaxy Note 10
Пользователь социальной сети Twitter Бенджамин Гескин показал своё видение дизайна ожидаемого Samsung Galaxy Note 10, опубликовав на своей странице рендеры новинки. Эксперты полагают, что девайс появится в продаже не ранее 2020 года.

В Сети появились рендеры Samsung Galaxy Note 10


Судя по изображению, смартфон получит безрамочный дисплей, схожий с таковым у iPhone X расположением в верхней части устройства выреза для переднего динамика. На задней панели Samsung Galaxy Note 10, считает инсайдер, разработчики установят двойную вертикальную камеру, подобную Galaxy S9 и S9 Plus. Отличительной чертой новинки от указанных моделей станет расположение дактилоскопического сканера не на задней части телефона, а внизу экрана.

Специалисты считают, что опубликованные Бенджамином Гескином рендеры близки к истине, так как Qualcomm и Synaptics занимаются разработками в этом направлении, тем более что следующее поколение смартфонов Samsung Galaxy Note 9, ожидаемое в 2019 году, выйдет, вероятнее всего, уже со сканером отпечатка пальца на дисплее.

В Сети появились рендеры Samsung Galaxy Note 10


Тем не менее, эксперты призывают пользователей Сети помнить, что рендеры всё же базируются на слухах, потому не стоит полностью доверять им. Представители южнокорейского бренда не разглашают технические характеристики гаджета. По неподтверждённой информации, Samsung Galaxy Note 10 будет функционировать на основе процессора Snapdragon 845.

Ранее «Актуальные новости» сообщали о том, что смартфоны Samsung Galaxy Note 8 имеют проблемы с зарядкой устройства.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 11:05
Читайте также
Загрузка...
Бывший президент Toyota Тацуро Тойода умер от
В Кирове на баннер с тушением лесного пожара
СМИ: Задержан бывший президент Ирана Махмуд
Медики снова подключили Олега Табакова к аппарату
В Латвии образовались внутренние долги по налогам
Биатлонистки сборной России заняли четвертое
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством
Американец пожаловался на себя в полицию за
В Красноярске продают марку царской России за 3
В Совфеде выразили сожаление об упущенных в 2017
Патриарх Кирилл призывает бороться с расслоением
Viza заблокировала предоплаченные биткоин-карты в
Добавление комментария
Последние новости
07.01, 22:00 Во Франции скончалась победительница «Евровидения-1965»
07.01, 21:40 Учёные: Человек обладает иммунитетом к генетическому
07.01, 21:20 Рестайлинговый Mercedes С-class получит плагин-гибридную
07.01, 21:02 В Аргентине неизвестные похитили из гроба труп младенца
07.01, 20:54 Чужеродный зонд на орбите Земли оказался осколком
07.01, 20:45 BLUBOO представит дешевый аналог смартфона Xiaomi Mi Mix
07.01, 20:36 Лотерейный билет принес жителю США 560 миллионов долларов
07.01, 20:27 Сын Анисиной и Джигурды в день Рождества Христова
07.01, 20:18 Температура воздуха в Москве на Рождество достигла
07.01, 20:10 В браузере Opera появилась защита от криптоджекинга
07.01, 20:03 Беспилотник США провел разведывательный полет вдоль
07.01, 19:49 Ольга Бузова заявила, что намерена до ЧМ-2018 стать
07.01, 19:40 В Сети появились рендеры нового пикапа RAM 1500
07.01, 19:28 Игрок «Ювентуса» Блез Матюиди заявил о расистских
07.01, 19:20 В Москве задержаны активисты штаба Навального
07.01, 19:12 В Башкирии найдены пропавшие 3 января сестры-подростки
07.01, 19:05 В Балашихе в ДТП с маршруткой пострадали 5 человек
07.01, 18:58 В Стокгольме скончался пострадавший от взрыва мужчина
07.01, 18:51 Бывший президент Toyota Тацуро Тойода умер от пневмонии
07.01, 18:41 Acer представила самый тонкий в мире ноутбук модели