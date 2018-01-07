В Сети появились рендеры Samsung Galaxy Note 10
Пользователь социальной сети Twitter Бенджамин Гескин показал своё видение дизайна ожидаемого Samsung Galaxy Note 10, опубликовав на своей странице рендеры новинки. Эксперты полагают, что девайс появится в продаже не ранее 2020 года.
Судя по изображению, смартфон получит безрамочный дисплей, схожий с таковым у iPhone X расположением в верхней части устройства выреза для переднего динамика. На задней панели Samsung Galaxy Note 10, считает инсайдер, разработчики установят двойную вертикальную камеру, подобную Galaxy S9 и S9 Plus. Отличительной чертой новинки от указанных моделей станет расположение дактилоскопического сканера не на задней части телефона, а внизу экрана.
Специалисты считают, что опубликованные Бенджамином Гескином рендеры близки к истине, так как Qualcomm и Synaptics занимаются разработками в этом направлении, тем более что следующее поколение смартфонов Samsung Galaxy Note 9, ожидаемое в 2019 году, выйдет, вероятнее всего, уже со сканером отпечатка пальца на дисплее.
Тем не менее, эксперты призывают пользователей Сети помнить, что рендеры всё же базируются на слухах, потому не стоит полностью доверять им. Представители южнокорейского бренда не разглашают технические характеристики гаджета. По неподтверждённой информации, Samsung Galaxy Note 10 будет функционировать на основе процессора Snapdragon 845.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о том, что смартфоны Samsung Galaxy Note 8 имеют проблемы с зарядкой устройства.
Судя по изображению, смартфон получит безрамочный дисплей, схожий с таковым у iPhone X расположением в верхней части устройства выреза для переднего динамика. На задней панели Samsung Galaxy Note 10, считает инсайдер, разработчики установят двойную вертикальную камеру, подобную Galaxy S9 и S9 Plus. Отличительной чертой новинки от указанных моделей станет расположение дактилоскопического сканера не на задней части телефона, а внизу экрана.
Специалисты считают, что опубликованные Бенджамином Гескином рендеры близки к истине, так как Qualcomm и Synaptics занимаются разработками в этом направлении, тем более что следующее поколение смартфонов Samsung Galaxy Note 9, ожидаемое в 2019 году, выйдет, вероятнее всего, уже со сканером отпечатка пальца на дисплее.
Тем не менее, эксперты призывают пользователей Сети помнить, что рендеры всё же базируются на слухах, потому не стоит полностью доверять им. Представители южнокорейского бренда не разглашают технические характеристики гаджета. По неподтверждённой информации, Samsung Galaxy Note 10 будет функционировать на основе процессора Snapdragon 845.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о том, что смартфоны Samsung Galaxy Note 8 имеют проблемы с зарядкой устройства.
Автор: Воробьева Алина