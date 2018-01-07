На CES-2018 посетителей развлекут роботы-стриптизерши
На мероприятии CES-2018 (Consumers Electronics Show) всех посетителей будут развлекать роботы-стриптизеры. Выставка пройдет в Лас-Вегасе с 9 по 13 января, пишут западные медиа.
Эксперты говорят, что в ходе Consumers Electronics Show требуется привлечь внимание отдыхающих и для этого и создавались роботы R2DoubleD and TripleCPU, способные исполнять эротические танцы.
В Лас-Вегас металлические танцовщицы приедут из Лондона. На сайте CES-2018 уже появилась информация о смене прежних правил. Ранее, по их данным, роботы создавались, чтобы помогать человеку, а теперь они охватывают и индустрию развлечений, чтобы веселить людей.
Эксперты говорят, что в ходе Consumers Electronics Show требуется привлечь внимание отдыхающих и для этого и создавались роботы R2DoubleD and TripleCPU, способные исполнять эротические танцы.
В Лас-Вегас металлические танцовщицы приедут из Лондона. На сайте CES-2018 уже появилась информация о смене прежних правил. Ранее, по их данным, роботы создавались, чтобы помогать человеку, а теперь они охватывают и индустрию развлечений, чтобы веселить людей.
Автор: Вера Антонова