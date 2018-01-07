В Ленобласти на Выборгском шоссе в ДТП погибли две женщины
В Ленобласти на Выборгском шоссе в ходе ДТП погибли две женщины. По информации от пресс-центра ГУ МВД по Петербургу, в аварии столкнулись автомобили марко Mitsubishi и Toyota.
Трагический инцидент произошел 6 января поздним вечером на 77-м километре трассы. Автомобиль марки Toyota двигался по трассе, однако на перекрестке решил свернуть на проселочную дорогу. В тот момент машина Mitsubishi совершала движение в обратном направлении.
В итоге произошло лобовое столкновение, из-за которого одну из машин выкинуло на обочину. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi скончались на месте. В настоящее время по факту происшествия проводится оперативная проверка. Сведения о личностях погибших пока обнародованы не были.
Трагический инцидент произошел 6 января поздним вечером на 77-м километре трассы. Автомобиль марки Toyota двигался по трассе, однако на перекрестке решил свернуть на проселочную дорогу. В тот момент машина Mitsubishi совершала движение в обратном направлении.
В итоге произошло лобовое столкновение, из-за которого одну из машин выкинуло на обочину. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi скончались на месте. В настоящее время по факту происшествия проводится оперативная проверка. Сведения о личностях погибших пока обнародованы не были.
Автор: Махов Артем