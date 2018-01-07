Путин поздравил православных христиан с Рождеством
Владимир Путин обратился к народу со словами поздравлений с Рождеством Христовым. Президент Российской Федерации поздравил всех православных христиан и жителей России с важным праздником в наступившем году.
Глава страны сердечно поздравил всех с Рождеством. Путин напомнил, что светлый праздник для миллионов верующих граждан становится подарком радости и надежды и приобщает людей к духовным истокам и отеческим традициям. Президент уточнил, что праздник является объединением христианского народа вокруг непреходящих ценностей, исторического и культурного наследия, сформированного на протяжении многих веков.
Президент РФ отметил, что Русская православная церковь осуществляет плодотворную деятельность. Также Владимир Путин не обошел вниманием и другие христианские конфессии, содействующих поддержке гражданского мира и согласия, а также развивающих межнациональный и межрелигиозный диалог в Российской Федерации. В поздравлении президента России граждане получили пожелания православным христианам и всем, отмечающим светлое Рождество, здоровья, благополучия и успехов.
Глава страны сердечно поздравил всех с Рождеством. Путин напомнил, что светлый праздник для миллионов верующих граждан становится подарком радости и надежды и приобщает людей к духовным истокам и отеческим традициям. Президент уточнил, что праздник является объединением христианского народа вокруг непреходящих ценностей, исторического и культурного наследия, сформированного на протяжении многих веков.
Президент РФ отметил, что Русская православная церковь осуществляет плодотворную деятельность. Также Владимир Путин не обошел вниманием и другие христианские конфессии, содействующих поддержке гражданского мира и согласия, а также развивающих межнациональный и межрелигиозный диалог в Российской Федерации. В поздравлении президента России граждане получили пожелания православным христианам и всем, отмечающим светлое Рождество, здоровья, благополучия и успехов.
Автор: Элана Ал-Лами