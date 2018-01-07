В Москве домашний пес укусил хозяйку за лицо
В Москве домашний пес укусил хозяйку за лицо. Сейчас пострадавшая находится в больнице, у нее диагностированы множественные раны на голове и шее от укусов.
По данным источника в правоохранительных органах, жуткий инцидент с нападением домашней собаки на хозяйку случился накануне вечером. Сейчас о состоянии 34-летней пострадавшей пока не поступало никакой информации. Подобный инцидент на той неделе зафиксирован в Московской области. Там бездомные собаки напали на пенсионерку, которая подкармливала их. Позднее тело женщины обнаружили без предплечья и головы.
По данным источника в правоохранительных органах, жуткий инцидент с нападением домашней собаки на хозяйку случился накануне вечером. Сейчас о состоянии 34-летней пострадавшей пока не поступало никакой информации. Подобный инцидент на той неделе зафиксирован в Московской области. Там бездомные собаки напали на пенсионерку, которая подкармливала их. Позднее тело женщины обнаружили без предплечья и головы.
Автор: Вера Антонова