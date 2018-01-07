Renault под Новый Год представила особую серию кроссовера Renault Kwid
Renault Kwid Live For More Reloaded 2018 Edition - кроссовер из сегмента бюджетных авто, с помощью которого французский производитель намерен завоевать индийский рынок. Хромированная решетка радиатора, спортивные наклейки, обновленные колесные диски, новые накладки на зеркала и рейлинги призваны привлечь внимание покупателей.
Данная модель комплектуется двумя типами двигателей, объемом 0,8 л (53 л.с.) и 1,0 л (55 л.с.), предлагаются варианты с МКПП и РКПП. "Новогодняя" особая версия Renault Kwid в Индии стартует с 266 700 рупий (порядка 240 тыс. руб.)
Данная модель комплектуется двумя типами двигателей, объемом 0,8 л (53 л.с.) и 1,0 л (55 л.с.), предлагаются варианты с МКПП и РКПП. "Новогодняя" особая версия Renault Kwid в Индии стартует с 266 700 рупий (порядка 240 тыс. руб.)
Автор: Артемов Сергей