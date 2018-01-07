Обнаженный Джастин Бибер показал фанатам все свои тату
Джастин Бибер, несмотря на свою мировую популярность, довольно редко публикует в сети новые фото. Недавно канадский певец загрузил в instagram снимок себя любимого без одежды, на котором можно рассмотреть все его тату.
Фото в буквальном смысле взорвало сеть. Меньше чем за пять часов после публикации кадр обнаженного Бибера собрал 4 миллиона лайков и сотни тысяч восторженных комментариев фанатов. Некоторые отметили, что не зря артист постоянно занимается в зале, ведь результаты на лицо –подтянутая кожа и накаченные мышцы.
Также фанатки в шоке от того, как много за последнее время Бибер сделал тату на своем торсе и руках. Девушки просят певца остановиться и знать в этом меру.
Фото в буквальном смысле взорвало сеть. Меньше чем за пять часов после публикации кадр обнаженного Бибера собрал 4 миллиона лайков и сотни тысяч восторженных комментариев фанатов. Некоторые отметили, что не зря артист постоянно занимается в зале, ведь результаты на лицо –подтянутая кожа и накаченные мышцы.
Также фанатки в шоке от того, как много за последнее время Бибер сделал тату на своем торсе и руках. Девушки просят певца остановиться и знать в этом меру.
Автор: Вера Антонова