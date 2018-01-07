Новые серии «Молодежки» покажут в январе
Новые серии сериала «Молодежка: Взрослая жизнь» начнут выходить с 15 января на телеканале СТС. По информации от портала компании, все актеры первого сезона также вернутся к своим ролям.
По сюжету первого сезона, тренер Сергей Макеев пришел работать в профессиональную Высшую хоккейную лигу. Туда он берет с собой своих старых друзей из команды «Медведей». Новый клуб, получивший название «Бурые медведи», пытается выйти в континентальную лигу, однако на пути спортсменов появляются всевозможные проблемы.
Создатели сериала рассказали, что в новых сериях появятся иные персонажи. Кроме того, сам сюжет станет «более взрослым», так как некоторые герои обзавелись семьями. Продолжение хоккейной истории будет выходить с понедельника по четверг в 20:00.
По сюжету первого сезона, тренер Сергей Макеев пришел работать в профессиональную Высшую хоккейную лигу. Туда он берет с собой своих старых друзей из команды «Медведей». Новый клуб, получивший название «Бурые медведи», пытается выйти в континентальную лигу, однако на пути спортсменов появляются всевозможные проблемы.
Создатели сериала рассказали, что в новых сериях появятся иные персонажи. Кроме того, сам сюжет станет «более взрослым», так как некоторые герои обзавелись семьями. Продолжение хоккейной истории будет выходить с понедельника по четверг в 20:00.
Автор: Махов Артем