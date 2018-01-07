СМИ: Террористы напали на базу ВКС России в Сирии
Появилась информация о том, что террористы снова предприняли попытку нападения на базу «Хмеймим» ВКС России в Сирии. Об этом пишут активисты в соцсетях.
Телеграм-канал Directorate 4 сообщает, что атака была воздушной, при этом российским военным удалось сбить несколько самодельных беспилотников, попытавшихся базу атаковать. В российском Минобороны данные сведения не комментируют.
Ранее ведомство сообщило, что 31 декабря в Сирии погибли два военных россиянина.
Телеграм-канал Directorate 4 сообщает, что атака была воздушной, при этом российским военным удалось сбить несколько самодельных беспилотников, попытавшихся базу атаковать. В российском Минобороны данные сведения не комментируют.
Ранее ведомство сообщило, что 31 декабря в Сирии погибли два военных россиянина.
Автор: Вера Антонова