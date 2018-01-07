Ледяная статуя Роналду в Москве вызвала шутки в Сети
В Москве установили ледяную статую известного в мире спорта Криштиану Роналду, во всемирной сети в связи с этим появились различные комментарии. Отмечено, что «ледяной» футболист сборной Португалии и мадридского клуба «Реал» не похож на оригинал.
Изваяние во льду сделано в рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи». Данное обстоятельство стало поводом для многочисленных шуток в интернете. На скульптуру известного во всём мире футболиста обратили внимание многие западные массмедиа. В частности, The Sun, британский таблоид, отметил сходство московской скульптуры Криштиану Роналду со статуей, установленной в международном аэропорту Мадейры.
Пользователи соцсетей также выразили своё мнение. Некоторые обратили внимание на то, что ни одна из статуй португальского футболиста не похожа на него самого. Многие фанаты звезды отметили, что не хотели бы, чтобы ледяная скульптура Роналду им приснилась
Изваяние во льду сделано в рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи». Данное обстоятельство стало поводом для многочисленных шуток в интернете. На скульптуру известного во всём мире футболиста обратили внимание многие западные массмедиа. В частности, The Sun, британский таблоид, отметил сходство московской скульптуры Криштиану Роналду со статуей, установленной в международном аэропорту Мадейры.
Пользователи соцсетей также выразили своё мнение. Некоторые обратили внимание на то, что ни одна из статуй португальского футболиста не похожа на него самого. Многие фанаты звезды отметили, что не хотели бы, чтобы ледяная скульптура Роналду им приснилась
Автор: Семен Зайцев