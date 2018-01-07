Смартфон LG G7 получит интернет-бумажник с уникальной защитой
Анонс премиальной модели LG G7 ожидается летом 2018 года. Корейские производители специально под него выпустили самое безопасное приложение для оплаты в Сети.
Как заявляет производитель, LG G7 пока единственная модель, куда можно будет установить новое ПО интернет-бумажника с уникальной, по словам разработчиков, защитой. Сам смартфон пока остается загадкой, ведь несмотря на анонсированное программное обеспечение для него, производитель не торопится с анонсом самого девайса. По информации источника, презентация LG G7 ожидается на летней выставке MWC.
Как заявляет производитель, LG G7 пока единственная модель, куда можно будет установить новое ПО интернет-бумажника с уникальной, по словам разработчиков, защитой. Сам смартфон пока остается загадкой, ведь несмотря на анонсированное программное обеспечение для него, производитель не торопится с анонсом самого девайса. По информации источника, презентация LG G7 ожидается на летней выставке MWC.
Автор: Артемов Сергей