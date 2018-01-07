Эксперты: При помощи промокодов можно экономить до 30% стоимости покупок
Эксперты рассказали, что посредством промокодов можно экономить до 30 процентов от стоимости товара. В настоящее время акции с предоставлением скидочных номеров проводит большое количество компаний и магазинов.
Промокод представляет собой уникальную комбинацию цифр и букв, благодаря которым покупатель может получить скидку на тот или иной товар. Как правило, они распространяются на бесплатной основе в качестве рекламы. Чаще всего их применяют в онлайн-шопинге при заказе товара на сайте или торговой площадке.
Эксперты отмечают, что в России размер скидки по промокоду в некоторых магазинах может достигать 30 процентов. В настоящее время только 2 процента потребителей используют акционные предложения из-за того, что сведения о них распространяются в качестве скрытой рекламы или бонуса за ту или иную операцию в сети.
Промокод представляет собой уникальную комбинацию цифр и букв, благодаря которым покупатель может получить скидку на тот или иной товар. Как правило, они распространяются на бесплатной основе в качестве рекламы. Чаще всего их применяют в онлайн-шопинге при заказе товара на сайте или торговой площадке.
Эксперты отмечают, что в России размер скидки по промокоду в некоторых магазинах может достигать 30 процентов. В настоящее время только 2 процента потребителей используют акционные предложения из-за того, что сведения о них распространяются в качестве скрытой рекламы или бонуса за ту или иную операцию в сети.
Автор: Махов Артем