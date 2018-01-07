Американский офицер ВВС обнародовал доказательства падения НЛО в Рендлешемском лесу
Один из американских офицеров ВВС Стив Лонгеро нашел доказательства падения НЛО в Рендлешемском лесу в Великобритании. Напомним, странный инцидент, случившийся в 1980 году в декабре месяце, породил множество слухов и домыслов, но никакой официальной информации по этом поводу предоставлено не было.
Офицер Лонгеро сообщил, что тогда несколько американских военных, находившихся на базе ВВС США в Суффолке, видели падающие яркие объекты, которые то взлетали, то садились на деревья. После этого там же были обнаружены следы, предположительно, инопланетян, но власти страны считают, что там просто прогулялись дикие животные.
Спустя двадцать лет после инцидента в Рендлешемском лесу британские власти все же опубликовали несколько документов об этом, но вопросов оказалось больше, чем ответов, и только в наши дни люди стали рассказывать о том, что они видели в ту ночь. По информации Лонгеро, это были действительно инопланетяне, прилетевшие на пылающем объекте, менявшем цвет с красного на зеленый и обратно. Тогда военные пытались подойти ближе и объект сделал то же самое, но внезапно исчез.
Офицер Лонгеро сообщил, что тогда несколько американских военных, находившихся на базе ВВС США в Суффолке, видели падающие яркие объекты, которые то взлетали, то садились на деревья. После этого там же были обнаружены следы, предположительно, инопланетян, но власти страны считают, что там просто прогулялись дикие животные.
Спустя двадцать лет после инцидента в Рендлешемском лесу британские власти все же опубликовали несколько документов об этом, но вопросов оказалось больше, чем ответов, и только в наши дни люди стали рассказывать о том, что они видели в ту ночь. По информации Лонгеро, это были действительно инопланетяне, прилетевшие на пылающем объекте, менявшем цвет с красного на зеленый и обратно. Тогда военные пытались подойти ближе и объект сделал то же самое, но внезапно исчез.
Автор: Вера Антонова