Пляжное фото Анастасии Волочковой с отдыха на Мальдивах не понравилось поклонникам
Анастасия Волочкова решила порадовать подписчиков Instagram, опубликовав пляжное фото с отдыха в тропическом государстве Мальдивы. Однако реакция некоторых поклонников оказалась обратной: многим из них не понравился снимок, они в очередной раз раскритиковали внешность балерины.
На фото Анастасия Волочкова запечатлена в фиолетовом раздельном купальнике с ярко-жёлтыми узорами в форме цветков. Знаменитость стоит в воде, которая достаёт ей до колен, и выглядит жизнерадостной. Некоторые подписчики отметили, что отдых на Мальдивах пошёл балерине, пережившей в последнее время несколько публичных скандалов, на пользу. Другим же не понравилась огромная грудь, которая, по их мнению, не помещалась в выбранный танцовщицей купальный костюм.
Ранее селебрити рассказала о любимом мужчине и шикарном подарке для неё.
На фото Анастасия Волочкова запечатлена в фиолетовом раздельном купальнике с ярко-жёлтыми узорами в форме цветков. Знаменитость стоит в воде, которая достаёт ей до колен, и выглядит жизнерадостной. Некоторые подписчики отметили, что отдых на Мальдивах пошёл балерине, пережившей в последнее время несколько публичных скандалов, на пользу. Другим же не понравилась огромная грудь, которая, по их мнению, не помещалась в выбранный танцовщицей купальный костюм.
«Мои дорогие! Мне просто кайфово тут в цветах. Оцените оттенок воды и порадуйтесь за меня, а я порадуюсь за вас! Чтобы вы там не мёрзли, я буду согревать вас позитивом!» – подписала снимок Анастасия Волочкова. В течение часа фотопубликацию положительно оценили более 10 тысяч фолловеров Instagram.
Ранее селебрити рассказала о любимом мужчине и шикарном подарке для неё.
Автор: Воробьева Алина