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Ольга Бузова извинилась перед Кридом за отказ спеть вместе с ним
Ольга Бузова принесла извинения своему другу Егору Криду за шутку, начинающей поп-звездой было сказано, что о дуэте с ней певец «может только мечтать». Крид за это потребовал официально признать телеведущей свою вину.

Ольга Бузова извинилась перед Кридом за отказ спеть вместе с ним

Известный в России певец Егор Крид сообщил, что Бузова не постеснялась сделать своё заявление, обнародовав его. Именно поэтому он требует, чтобы телеведущая также публично признала свою вину. Массмедиа сообщают, что Крид, Бузова, Виктория Боня и DJ Smash приняли участие в концерте. Он прошел в одном из самых элитных клубов Дубая. Артисты выступали перед русскоязычной публикой, причём знаменитый диджей и Ольга Бузова устроились за пультом. Они ставили зажигательные треки и пританцовывали вместе с посетителями клуба. Виктория Боня разместила видео с вечеринки в своём аккаунте Instagram.

Боня сообщила, что Бузова не задерживалась на шоу, так как спешила обратно в Россию. Тем не менее мероприятие состоялось. Особо отмечено, что Крид и Бузова помирились. Но история их ссоры, как сообщают СМИ, остаётся не до конца понятой их многочисленными поклонниками.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 11:26
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