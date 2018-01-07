Жители острова в Папуа — Новой Гвинее экстренно эвакуированы из-за извержения вулкана
Всех гостей и жителей острова Кадовар в Папуа — Новой Гвинее экстренно эвакуируют. Причиной тому начавшееся извержение вулкана. Об это пишут западные медиа.
Всего на острове живут около 600 человек. Вулкан начал свою активность 5 января, и к 7 января ситуация накалилась. До этого момента вулкан пребывал в состоянии покоя почти сорок лет. Местные власти сообщили, что на данный момент ситуация критическая – около 50% поверхности острова Кадовар в Папуа — Новой Гвинее покрыты лавой.
Всего на острове живут около 600 человек. Вулкан начал свою активность 5 января, и к 7 января ситуация накалилась. До этого момента вулкан пребывал в состоянии покоя почти сорок лет. Местные власти сообщили, что на данный момент ситуация критическая – около 50% поверхности острова Кадовар в Папуа — Новой Гвинее покрыты лавой.
Автор: Вера Антонова