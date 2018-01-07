В Красноярске пьяный задержанный поджег отдел полиции
В Красноярске пьяный задержанный мужчина решил совершить поджог отдела полиции. В пресс-службе управления МВД по региону предоставляют сведения о произошедшем инциденте.
В ведомстве объяснили, что возгорание с задымлением возникло в 4 часа утра на первом этаже здания. На момент пожара в помещении находились 9 полицейских работников, которые приняли, соответствующие с возникшей ситуацией, меры. Менее, чем через полчаса были ликвидированы все последствия поджога. В ГУ МВД уточнили, что в результате произошедшего пострадавших нет.
Ранее задержанного за хулиганство 41-летнего мужчину подозревают в поджоге. Нарушителя доставили в полицейский участок за пребывание в общественном месте под воздействием алкоголя и совершающего дебоширские действия.
В данный момент в ГУ МВД осуществляется служебная проверка для установления причин и обстоятельств произошедшего пожара в отделении полиции. По факту умышленного нанесения ущерба имуществу с использованием огня возбуждено уголовное дело по 167 статье УК РФ.
В ведомстве объяснили, что возгорание с задымлением возникло в 4 часа утра на первом этаже здания. На момент пожара в помещении находились 9 полицейских работников, которые приняли, соответствующие с возникшей ситуацией, меры. Менее, чем через полчаса были ликвидированы все последствия поджога. В ГУ МВД уточнили, что в результате произошедшего пострадавших нет.
Ранее задержанного за хулиганство 41-летнего мужчину подозревают в поджоге. Нарушителя доставили в полицейский участок за пребывание в общественном месте под воздействием алкоголя и совершающего дебоширские действия.
В данный момент в ГУ МВД осуществляется служебная проверка для установления причин и обстоятельств произошедшего пожара в отделении полиции. По факту умышленного нанесения ущерба имуществу с использованием огня возбуждено уголовное дело по 167 статье УК РФ.
Автор: Элана Ал-Лами