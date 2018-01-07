Ученые: Астероид Оумуамуа по пути в Солнечную систему преодолел 109 звездных систем
Астероид Оумуамуа, недавно залетевший в пределы Солнечной системы, привлек к себе пристальное внимание астрономов благодаря необычной траектории и меняющейся скорости движения. Сигарообразный небесный странник изо льда и углерода некоторые ученые даже считали искусственным летательным объектом.
Изучая астероид и траекторию его движения, ученые сделали вывод, что он курсирует по космическому пространству несколько сотен миллионов лет и за это время успел пролететь более ста звездных систем. Считается, что астероид был выброшен неизвестной силой из системы достаточно молодых звезд и его скорость постоянно падает под влиянием гравитационных сил более крупных космических тел. Исходя из строения Оумуамуа, поверхность которого покрыта льдом, а середина состоит из твердых каменных пород, астрономы выдвинули предположение, что он образовался в месте, похожем на пояс астероидов между Юпитером и Марсом. Ученые считают, что подобных астероиду Оумуамуа объектов - миллионы, многие из них пересекают границы Солнечной системы, но человечество пока не может обнаружить и изучить их из-за несовершенства технических средств. Данный сигарообразный гигант - единственный из подобных посланников из глубокого космоса, который подвергся исследованиям.
Изучая астероид и траекторию его движения, ученые сделали вывод, что он курсирует по космическому пространству несколько сотен миллионов лет и за это время успел пролететь более ста звездных систем. Считается, что астероид был выброшен неизвестной силой из системы достаточно молодых звезд и его скорость постоянно падает под влиянием гравитационных сил более крупных космических тел. Исходя из строения Оумуамуа, поверхность которого покрыта льдом, а середина состоит из твердых каменных пород, астрономы выдвинули предположение, что он образовался в месте, похожем на пояс астероидов между Юпитером и Марсом. Ученые считают, что подобных астероиду Оумуамуа объектов - миллионы, многие из них пересекают границы Солнечной системы, но человечество пока не может обнаружить и изучить их из-за несовершенства технических средств. Данный сигарообразный гигант - единственный из подобных посланников из глубокого космоса, который подвергся исследованиям.
Автор: Артемов Сергей