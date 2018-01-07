Андрей Гайдулян поздравил поклонников с Рождеством, опубликовав в Instagram церковное фото
Андрей Гайдулян разместил в микроблоге Instagram фото в церковном помещении, приурочив снимок к Рождеству. Таким способом актёр поздравил поклонников с православным праздником.
«С Рождеством, дорогие Люди», – лаконично подписал фотопубликацию Андрей Гайдулян. Комментарии фолловеров оказались более содержательными: они присоединились к поздравлению и стали желать друг другу светлого праздника, счастья, добра, благополучия, здоровья, любви, уюта в доме, душевной теплоты, взаимопонимания, поддержки со стороны близких, мира и спокойствия. За час снимок оценили «лайками» около двух тысяч подписчиков Instagram.
Ранее Андрей Гайдулян поделился с поклонниками «грустным» фото около детского аттракциона.
«С Рождеством, дорогие Люди», – лаконично подписал фотопубликацию Андрей Гайдулян. Комментарии фолловеров оказались более содержательными: они присоединились к поздравлению и стали желать друг другу светлого праздника, счастья, добра, благополучия, здоровья, любви, уюта в доме, душевной теплоты, взаимопонимания, поддержки со стороны близких, мира и спокойствия. За час снимок оценили «лайками» около двух тысяч подписчиков Instagram.
Ранее Андрей Гайдулян поделился с поклонниками «грустным» фото около детского аттракциона.
Автор: Воробьева Алина