«Дом-2»: Даша Пынзарь устроила в Италии романтический танец со своим мужем
Участница «Дома-2» Даша Пынзарь станцевала в романтическом стиле со своим мужем в одном из кафе в Италии. В Сети размещен соответствующий видеосюжет, подписчики аккаунта звезды пришли в восторг от увиденного.
Просмотрев выложенный в интернет видеролик танца Даши Пынзарь с её супругом многие подписчики звезды отметили, что пара очень хорошо смотрится вместе, супругам комфортно в компании друг друга. В аккаунте Instagram девушка разместила видеозапись романтического танца. Одна из известных участниц телепроекта «Дом-2» в настоящее время вместе со своим супругом отдыхает в Италии. Во время ужина в одном из местных кафе пара решила станцевать.
Телезвезда призналась своим подписчикам, что она не очень хорошо умеет это делать, но её муж «всегда спасает ситуацию». «Одну меня в танце можно перепутать с человеком, которого больно щиплют и одновременно щекочут», - написала Пынзарь.
Просмотрев выложенный в интернет видеролик танца Даши Пынзарь с её супругом многие подписчики звезды отметили, что пара очень хорошо смотрится вместе, супругам комфортно в компании друг друга. В аккаунте Instagram девушка разместила видеозапись романтического танца. Одна из известных участниц телепроекта «Дом-2» в настоящее время вместе со своим супругом отдыхает в Италии. Во время ужина в одном из местных кафе пара решила станцевать.
Телезвезда призналась своим подписчикам, что она не очень хорошо умеет это делать, но её муж «всегда спасает ситуацию». «Одну меня в танце можно перепутать с человеком, которого больно щиплют и одновременно щекочут», - написала Пынзарь.
Автор: Семен Зайцев