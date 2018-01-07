Россияне выпустят первый "летающий автомобиль" к 2021 году
Россияне собираются к 2021 году представить свой первый «летающий автомобиль». Планами на будущее поделился Юрий Баженов, директор компании, которая занимается этим проектом.
По его словам, можно ожидать, что все работы по созданию «летающего авто», первого в РФ, окончатся максимум к 2021 году, и новинку покажут публике.
Над таким же проектом сейчас работают и японские специалисты. В мае 2017 стало известно о том, что компания Toyota на создание «летающего авто» выделит 350 миллионов долларов. Новинку планируется оснастить винтовыми двигателями, созданными по аналогии с современными квадрокоптерами. Готовый автомобиль, возможно, используют для зажжения олимпийского огня в 2020 году в Токио.
По его словам, можно ожидать, что все работы по созданию «летающего авто», первого в РФ, окончатся максимум к 2021 году, и новинку покажут публике.
Над таким же проектом сейчас работают и японские специалисты. В мае 2017 стало известно о том, что компания Toyota на создание «летающего авто» выделит 350 миллионов долларов. Новинку планируется оснастить винтовыми двигателями, созданными по аналогии с современными квадрокоптерами. Готовый автомобиль, возможно, используют для зажжения олимпийского огня в 2020 году в Токио.
Автор: Вера Антонова