В драке во время хоккейного матча у канадского хоккеиста вырвали клочок бороды
В НХЛ во время хоккейного матча между San Jose Sharks и Toronto Maple Leafs в драке схлестнулись нападающие команд. Победу в ней одержал Джо Торнтон, при этом потеряв клочок своей бороды.
Toronto Maple Leafs одержал победу над San Jose Sharks, удачнее реализовав серию буллитов. По ходу встречи два канадца, Джо Торнтон и Назем Кадри, забыв про хоккей, сошлись в рукопашной. Видео потасовки выложили в YouTube на канале Sportsnet. На нем отчетливо видно, как нападающий Toronto во время драки, падая, вырвал кусок бороды своего соотечественника, выступающего за другой хоккейный клуб.
Toronto Maple Leafs одержал победу над San Jose Sharks, удачнее реализовав серию буллитов. По ходу встречи два канадца, Джо Торнтон и Назем Кадри, забыв про хоккей, сошлись в рукопашной. Видео потасовки выложили в YouTube на канале Sportsnet. На нем отчетливо видно, как нападающий Toronto во время драки, падая, вырвал кусок бороды своего соотечественника, выступающего за другой хоккейный клуб.
Автор: Артемов Сергей