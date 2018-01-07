В Индии автобус с паломниками рухнул в ущелье из-за уснувшего водителя
В Индии за рулем автобуса, перевозившего паломников, уснул водитель и в результате транспортное средство рухнуло в ущелье. Местные СМИ предоставляют сведения о трагическом происшествии, случившемся на севере штата Джамму и Кашмир, ссылаясь на данные полицейских.
Как уточняют журналисты, высота обрыва, с которого сорвался автобус с пассажирами, составляет 120 метров. Как минимум 7 человек стали жертвами произошедшей аварии. В ДТП пострадали десятки граждан, из которых 26 человек забрали в медицинские учреждения. Представители полиции выясняют обстоятельства дорожного инцидента.
Как уточняют журналисты, высота обрыва, с которого сорвался автобус с пассажирами, составляет 120 метров. Как минимум 7 человек стали жертвами произошедшей аварии. В ДТП пострадали десятки граждан, из которых 26 человек забрали в медицинские учреждения. Представители полиции выясняют обстоятельства дорожного инцидента.
Автор: Элана Ал-Лами