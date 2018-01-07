В Турции мужчина с дубинкой устроил у дымохода засаду на Санта-Клауса
В Турции мужчина с дубинкой решил устроить засаду для Санта-Клауса прямо возле дымохода. По его словам, при помощи нее он собирался привести сказочного персонажа к «правильной вере».
В сети появился ролик, на котором мужчина стоит на крыше с дубинкой и высматривает приближающегося к его дому Санта-Клауса. Турок заявил, что является мусульманином, ввиду чего христианские традиции кажутся ему очень странными и необъяснимыми. По словам мужчины, он готов ждать Санту до самой ночи для того, чтобы обратить его в свою веру.
Пользователи сети негативно оценили ролик, назвав его «вирусным». По мнению большей части юзеров, подобные видео снимают мусульмане, пропагандирующие и навязывающие свои религиозные взгляды. Несмотря на отрицательные отзывы, ролик всего за сутки посмотрело более 50 тысяч человек.
В сети появился ролик, на котором мужчина стоит на крыше с дубинкой и высматривает приближающегося к его дому Санта-Клауса. Турок заявил, что является мусульманином, ввиду чего христианские традиции кажутся ему очень странными и необъяснимыми. По словам мужчины, он готов ждать Санту до самой ночи для того, чтобы обратить его в свою веру.
Пользователи сети негативно оценили ролик, назвав его «вирусным». По мнению большей части юзеров, подобные видео снимают мусульмане, пропагандирующие и навязывающие свои религиозные взгляды. Несмотря на отрицательные отзывы, ролик всего за сутки посмотрело более 50 тысяч человек.
Автор: Махов Артем