В христианские храмы в Сирии возвращают похищенные иконы
В городе Маалюля в Сирии в христианские храмы начали возвращаться ранее похищенные террористами иконы. Об этом сообщил один из представителей горадминистрации.
Сейчас в патриархии в Дамаске находятся пять икон, три из них вернули в церкви. Они были перехвачены в городке на границе с Сирией, куда боевики вывозили их на продажу на черный рынок.
Тем временем в Сети появилась информация о том, что на ВКС России напали террористы. В международном ведомстве сведения об этом не подтверждают и не опровергают.
Сейчас в патриархии в Дамаске находятся пять икон, три из них вернули в церкви. Они были перехвачены в городке на границе с Сирией, куда боевики вывозили их на продажу на черный рынок.
Тем временем в Сети появилась информация о том, что на ВКС России напали террористы. В международном ведомстве сведения об этом не подтверждают и не опровергают.
Автор: Вера Антонова