В Пиренеях сноубордист устроил гонки с лавиной
В Пиренеях из-за сноубордиста сошла лавина. Мужчина сумел спастись, устроив гонку со стихией. Инцидент был заснят на видео другими любителями зимнего отдыха.
В ролике показано, что сначала парень нормально спускается, но после одного его резкого движения снежная масса начала сходить в нескольких метрах от него на склоне. Друзья пытались криками предупредить экстремала, но он сам не дал себя в обиду, сумев успешно добраться до безопасного места.
Тем временем специалисты советуют всем любителя лыж и сноуборда не кататься в местах, которые для этого не предназначены, так как возможны печальные необратимые последствия.
В ролике показано, что сначала парень нормально спускается, но после одного его резкого движения снежная масса начала сходить в нескольких метрах от него на склоне. Друзья пытались криками предупредить экстремала, но он сам не дал себя в обиду, сумев успешно добраться до безопасного места.
Тем временем специалисты советуют всем любителя лыж и сноуборда не кататься в местах, которые для этого не предназначены, так как возможны печальные необратимые последствия.
Автор: Вера Антонова