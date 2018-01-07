В Москве на Рождество зафиксировали близкую к рекордному максимуму температуру воздуха
Сегодня, 7 января, на Рождеств эксперты Гидрометцентра Москвы зафиксировали температуру воздуха, близкую к рекордному максимуму. Метеонаблюдения ведутся уже на протяжении 140 лет.
Так, в воскресенье в 8 утра гидрометеорологи зарегистрировали в Москве температуру воздуха +2,7 °C. Для достижения абсолютного рекордного максимума на Рождество сегодня не хватило чуть менее 1 °C. Температурный максимум зафиксировали 7 января 11 лет назад – именно тогда в столице столбики термометров достигли +3,5 °C.
Прогноз синоптиков на предстоящую ночь в Москве - резкое похолодание до 4 °C мороза (по области – до -7 °C) и усиление ветра до 9 м/с, местами – до 18 м/c, что уже можно квалифицировать как шторм. В понедельник днём в регион придут дожди, возможна гололедица.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о прорастании в центральных регионах РФ «январских» грибов из-за аномального потепления.
Так, в воскресенье в 8 утра гидрометеорологи зарегистрировали в Москве температуру воздуха +2,7 °C. Для достижения абсолютного рекордного максимума на Рождество сегодня не хватило чуть менее 1 °C. Температурный максимум зафиксировали 7 января 11 лет назад – именно тогда в столице столбики термометров достигли +3,5 °C.
Прогноз синоптиков на предстоящую ночь в Москве - резкое похолодание до 4 °C мороза (по области – до -7 °C) и усиление ветра до 9 м/с, местами – до 18 м/c, что уже можно квалифицировать как шторм. В понедельник днём в регион придут дожди, возможна гололедица.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о прорастании в центральных регионах РФ «январских» грибов из-за аномального потепления.
Автор: Воробьева Алина