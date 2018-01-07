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exclusive / Криминал

В Петербурге задержали двух человек за поножовщину в массовой драке на Конюшенной площади
В Петербурге полицией осуществлено задержание двух граждан, они подозреваются в нанесении 24-летнему мужчине ножевого ранения при массовой драке. Инцидент произошёл на Конюшенной площади 6 января.

В Петербурге задержали двух человек за поножовщину в массовой драке на Конюшенной площади

Согласно сообщению пресс-офицера отдела пропаганды и связей с общественностью ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, конфликт оперативно пресечен. Было уточнено, что инцидент был зафиксирован полицией в Центральном административном районе Северной столицы. В драке принимали участие около 20 граждан, причём телесные повреждения получили восемь человек. Они были доставлены в больницу с травмами.

Особо отмечено, что двое подозреваемых задержаны, предполагается, что они нанесли одному из дерущихся ножевое ранение. После проведения проверки возбуждено дело по основаниям статьи, предусматривающей уголовную ответственность за нанесение тяжкого вреда здоровью.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 13:18
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