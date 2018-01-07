Землетрясение магнитудой 6 произошло на границе Мьянмы с Индией
На границе Мьянмы с Индией произошло землетрясение магнитудой 6. По информации от местной прессы, сведения о разрушениях в результате катаклизма пока отсутствуют.
Инцидент произошел примерно в 80 километрах от города Яерипок в Индии. Очевидцы сообщили, что из-за землетрясения начало трескаться покрытие крыш на жилых домах. Всего было зафиксировано три толчка с переменной магнитудой. В результате инцидента никто их местных жителей не пострадал.
По данным от индийской прессы, из-за землетрясения на дорогах при въезде в Яерипок образовались пробки. В настоящее время в районе эпицентра толчка работают сейсмологи, пытающиеся определить причины подземной активности. По предварительным данным, также из-за землетрясения пострадала одна из линий электропередач.
Инцидент произошел примерно в 80 километрах от города Яерипок в Индии. Очевидцы сообщили, что из-за землетрясения начало трескаться покрытие крыш на жилых домах. Всего было зафиксировано три толчка с переменной магнитудой. В результате инцидента никто их местных жителей не пострадал.
По данным от индийской прессы, из-за землетрясения на дорогах при въезде в Яерипок образовались пробки. В настоящее время в районе эпицентра толчка работают сейсмологи, пытающиеся определить причины подземной активности. По предварительным данным, также из-за землетрясения пострадала одна из линий электропередач.
Автор: Махов Артем