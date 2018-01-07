Анастасия Волочкова обманывает поклонников в истории с новым богатым любовником
Анастасия Волочкова, как оказалось, обманывает своих многочисленных подписчиков в соцсети. Несколько дней назад звезда рассказала о своем новом богатом ухажере, который якобы подарил ей Maybach, но фанаты уверены, что на этом люксовом авто звезда катается уже давно.
Волочкова не устает эпатировать публику. В этот раз камнем преткновения стал Maybach, якобы подаренный знаменитости ухажером. Также, рассказала балерина, в набор ей пообещали подарить и черный Maybach, но фанаты в это не очень верят, несмотря на то, что в тот же день Волочкова отправилась на Мальдивы в отпуск, который тоже якобы оплатил любовник.
Фанаты перестали верить балерине. Многие написали в комментариях к посту, что звезда попросту завралась, чтобы привлечь к себе внимание. Люди требуют показать лицо того самого мужчины, потому что некоторым кажется, что его вовсе не существует, и Волочкова подняла шумиху специально.
Волочкова не устает эпатировать публику. В этот раз камнем преткновения стал Maybach, якобы подаренный знаменитости ухажером. Также, рассказала балерина, в набор ей пообещали подарить и черный Maybach, но фанаты в это не очень верят, несмотря на то, что в тот же день Волочкова отправилась на Мальдивы в отпуск, который тоже якобы оплатил любовник.
Фанаты перестали верить балерине. Многие написали в комментариях к посту, что звезда попросту завралась, чтобы привлечь к себе внимание. Люди требуют показать лицо того самого мужчины, потому что некоторым кажется, что его вовсе не существует, и Волочкова подняла шумиху специально.
Автор: Вера Антонова