Рэпер Pharaoh устроил скандал во время выступления на LiveFest в Сочи
Зрителей LiveFest в «Розе Хутор» оскорбил рэпер Pharaoh. Он устроил скандал прямо посреди своего выступления. Инцидент был заснят на видео.
Организаторы LiveFest в Сочи пригласили Глеба Голубкина, Pharaoh, выступить на дне рэпа на одной сцене с Хаски, Кастой и Скриптонитом. Во время исполнения треков парень заметил, что некоторые присутствующие не очень активны и стал оскорблять народ, используя ненормативную лексику.
Рэпер сообщил, что ему нужны «прыгающие тела», при этом Pharaoh не важно, сколько им лет 10 или 40. Фанаты в целом, по комментариям в соцсетях, остались не очень довольны выступлением восходящей звезды.
Организаторы LiveFest в Сочи пригласили Глеба Голубкина, Pharaoh, выступить на дне рэпа на одной сцене с Хаски, Кастой и Скриптонитом. Во время исполнения треков парень заметил, что некоторые присутствующие не очень активны и стал оскорблять народ, используя ненормативную лексику.
Рэпер сообщил, что ему нужны «прыгающие тела», при этом Pharaoh не важно, сколько им лет 10 или 40. Фанаты в целом, по комментариям в соцсетях, остались не очень довольны выступлением восходящей звезды.
Автор: Вера Антонова