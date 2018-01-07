Анастасия Волочкова травмировала ногу во время плавания
Анастасия Волочкова обнародовала снимок с пораненной ногой. На фотографии балерина показала рану, перемотанную бинтом со следами крови.
Волочкова сообщила, что получила травму во время плавания. По словам балерины, у нее на ноге появился мозоль после тренировки, однако во время купания она наступила на камень, что привело к появлению раны. К счастью, она успела вовремя обработать ногу и забинтовать ее. По словам Волочковой, остальную часть отпуска на Мальдивах она проведет в пассивном режиме.
Поклонники балерины раскритиковали ее за снимки такого характера. По словам одного из подписчиков ее аккаунта, селебритис должны показывать свою светскую жизнь, а не «окровавленные бинты». Несмотря на отзывы, публикация всего за несколько минут собрала более 5 тысяч лайков.
Волочкова сообщила, что получила травму во время плавания. По словам балерины, у нее на ноге появился мозоль после тренировки, однако во время купания она наступила на камень, что привело к появлению раны. К счастью, она успела вовремя обработать ногу и забинтовать ее. По словам Волочковой, остальную часть отпуска на Мальдивах она проведет в пассивном режиме.
Поклонники балерины раскритиковали ее за снимки такого характера. По словам одного из подписчиков ее аккаунта, селебритис должны показывать свою светскую жизнь, а не «окровавленные бинты». Несмотря на отзывы, публикация всего за несколько минут собрала более 5 тысяч лайков.
Автор: Махов Артем