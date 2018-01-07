Патриарх Кирилл призывает бороться с расслоением общества на богатых и бедных
Патриарх Кирилл призвал всех начать борьбу с расслоением в обществе на бедных и богатых. Об этом он рассказал во праздник Рождества Христова.
По мнению предстоятеля РПЦ, эта проблема сейчас приобрела большие масштабы, и на ее решение нужно направить политические, экономические меры, которые принимает государство. Патриарх Московский и всея Руси полагает, что от преодоления разрыва зависит стабильность в современном обществе, поэтому она находит отражение, как в политическом, так в духовном и социальном секторах.
«Чем разрыв больше, тем больше дестабилизация общества», - полагает предстоятель церкви.
По мнению предстоятеля РПЦ, эта проблема сейчас приобрела большие масштабы, и на ее решение нужно направить политические, экономические меры, которые принимает государство. Патриарх Московский и всея Руси полагает, что от преодоления разрыва зависит стабильность в современном обществе, поэтому она находит отражение, как в политическом, так в духовном и социальном секторах.
«Чем разрыв больше, тем больше дестабилизация общества», - полагает предстоятель церкви.
Автор: Вера Антонова