В Самаре на Волге обнаружили вмерзшее в лёд тело рыбака
Накануне, 6 января, в Самаре на Волге обнаружили вмёрзшее в лёд мёртвое тело. Погибшим оказался 46-летний мужчина, отправившийся на рыбалку 5 января и с тех пор не выходивший с родственниками на связь.
Обеспокоенные пропажей самарца, его родные обратились в службу спасения города. Поисковые работы затрудняли погодные условия, так как выпавшие снежные осадки припорошили следы человека, потому спасателям пришлось осмотреть всю территорию правого берега Волги. В ходе поиска специалисты обнаружили перчатки и сапоги разыскиваемого, которые вмёрзли в лёд. Недалеко от найденных предметов находился и труп пропавшего, также примёрзший к ледяной поверхности реки.
Предположительно, рыбак во время движения на снегоходе оказался в углублении, образованном разливом воды, где и погиб от переохлаждения. Тело жителя Самары подняли на поверхность и отправили на судмедэкспертизу.
Ранее сообщалось о вероятной гибели жителя Уфы во время подводной охоты.
Обеспокоенные пропажей самарца, его родные обратились в службу спасения города. Поисковые работы затрудняли погодные условия, так как выпавшие снежные осадки припорошили следы человека, потому спасателям пришлось осмотреть всю территорию правого берега Волги. В ходе поиска специалисты обнаружили перчатки и сапоги разыскиваемого, которые вмёрзли в лёд. Недалеко от найденных предметов находился и труп пропавшего, также примёрзший к ледяной поверхности реки.
Предположительно, рыбак во время движения на снегоходе оказался в углублении, образованном разливом воды, где и погиб от переохлаждения. Тело жителя Самары подняли на поверхность и отправили на судмедэкспертизу.
Ранее сообщалось о вероятной гибели жителя Уфы во время подводной охоты.
Автор: Воробьева Алина