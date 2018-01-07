В Совфеде выразили сожаление об упущенных в 2017 году экономических возможностях
В Совете Федерации подвели итоги ушедшего года, отметив ряд упущенных экономических возможностей. Речь идёт о благоприятной для проведения реформ ситуации, так считает Сергей Калашников.
Первый заместитель экономического комитета Совфеда заявил, что ушедший 2017 год был в целом благоприятным для страны если сравнивать с 2015-2016 годами. По мнению Сергея Калашникова, падение роста показателей, наблюдавшихся двумя годами ранее, было приостановлено. «При этом Россия не нарастила свои возможности», — заявил сенатор. Было отмечено, что в прошедшем году реальные доходы граждан страны продолжили своё падение. Это произошло несмотря на снижающуюся инфляцию. При этом возросли объёмы кредитования населения.
В Совфеде подвергли критике исполнение программы импортозамещения. Было установлено, что некорректная цель по закрытию потребностей рынка страны без стремления к увеличению качества продуктов привела к определённому положению. Отечественная продукция оказалось не конкурентоспособной на внешних рынках. Она стала менее качественной и более дорогой, подчеркнул Калашников.
Первый заместитель экономического комитета Совфеда заявил, что ушедший 2017 год был в целом благоприятным для страны если сравнивать с 2015-2016 годами. По мнению Сергея Калашникова, падение роста показателей, наблюдавшихся двумя годами ранее, было приостановлено. «При этом Россия не нарастила свои возможности», — заявил сенатор. Было отмечено, что в прошедшем году реальные доходы граждан страны продолжили своё падение. Это произошло несмотря на снижающуюся инфляцию. При этом возросли объёмы кредитования населения.
В Совфеде подвергли критике исполнение программы импортозамещения. Было установлено, что некорректная цель по закрытию потребностей рынка страны без стремления к увеличению качества продуктов привела к определённому положению. Отечественная продукция оказалось не конкурентоспособной на внешних рынках. Она стала менее качественной и более дорогой, подчеркнул Калашников.
Автор: Семен Зайцев