Умер астронавт NASA Джон Янг
В 87-летнем возрасте, 5 января, скончался Джон Янг от последствий пневмонии. Известный во всем мире космонавт на протяжении 42 лет служил в национальном ведомстве NASA. Он стал девятым человеком, сошедшим на поверхность Луны. Сведения о смерти астронавта предоставляет ABC News.
Янг работал летчиком-испытателем в ВМС с 1959 года, а через 3 года его приняли во вторую команду астронавтов США. Весной в 1965 году астронавт осуществил первый полет в космос на двухместном корабле «Джемини-3». Через год он стал руководителем миссии «Джемини-10».
В 1972 году Джон Янг ступил на поверхность спутника Земли. В 1983 году состоялся шестой и последний полет известного астронавта в космос. Он стал командиром первого в мире экипажа, состоящего из 6 человек.
Янг отправился на пенсию в конце 2004 года. Суммарное время, которое астронавт провел в космосе составляет 835 часов 42 минуты.
Янг работал летчиком-испытателем в ВМС с 1959 года, а через 3 года его приняли во вторую команду астронавтов США. Весной в 1965 году астронавт осуществил первый полет в космос на двухместном корабле «Джемини-3». Через год он стал руководителем миссии «Джемини-10».
В 1972 году Джон Янг ступил на поверхность спутника Земли. В 1983 году состоялся шестой и последний полет известного астронавта в космос. Он стал командиром первого в мире экипажа, состоящего из 6 человек.
Янг отправился на пенсию в конце 2004 года. Суммарное время, которое астронавт провел в космосе составляет 835 часов 42 минуты.
Автор: Элана Ал-Лами